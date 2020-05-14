Жительница Петербурга избила дочку кружкой

Ребенка госпитализировали. Медики диагностировали у нее множественные травмы головы. Девочка рассказала врачам, что мать четыре раза удрали ее кружкой, а затем начала душить руками. Подросток обратилась к своему отцу, вместе с ним они написали заявление в полицию.

Нерадивой матери грозит уголовная ответственность.