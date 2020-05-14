14 мая 2020, 19:05
Жительница Петербурга избила дочку кружкой
В Санкт-Петербурге женщина избила 14-летнюю дочку кружкой, после чего попыталась ее задушить. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Ребенка госпитализировали. Медики диагностировали у нее множественные травмы головы. Девочка рассказала врачам, что мать четыре раза удрали ее кружкой, а затем начала душить руками. Подросток обратилась к своему отцу, вместе с ним они написали заявление в полицию.
Нерадивой матери грозит уголовная ответственность.