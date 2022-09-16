Жительница Петербурга доверилась мошеннику и лишилась более 4 млн руб | 360°

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Жительница Петербурга доверилась мошеннику и лишилась более 4 млн руб

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Пожилая жительница Петербурга, проживающая в Выборгском районе города, стала жертвой телефонного мошенника, лишились 4,6 миллиона рублей. Об этом написала Gazeta.SPb.

В полиции рассказали, что 71-летней пенсионерке на прошлой неделе позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытаются украсть со счета все ее деньги. Он предложил женщине перевести средства на более «безопасный» счет.

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Пенсионерка доверилась мошеннику и отправила ему указанную сумму. После того, как она поняла, что стала жертвой злоумышленников, то обратилась в полицию.

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По данному факту возбуждено уголовное дело.

Санкт-Петербург

Мошенничество

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