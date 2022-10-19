Жительница Петербурга доказала через суд, что она жива | 360°

Происшествия 19 октября 2022, 14:00 Жительница Петербурга доказала через суд, что она жива

Читать 360tv в

Петербурженке пришлось судиться, чтобы доказать, что она жива. Об этом сообщило издание «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ФССП по городу.

Женщина узнала о своей «смерти» во время оплаты кредита. Ее сняли с регистрационного учета после того, как неизвестный показал свидетельство о смерти на ее имя. Позже на последнего завели уголовное дело.

Реклама

Женщина обратилась в прокуратуру за помощью. Суд она выиграла и вскоре получила новый паспорт.

Реклама