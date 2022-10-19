Жительница Петербурга доказала через суд, что она жива | 360°

19 октября 2022, 14:00
Жительница Петербурга доказала через суд, что она жива
Петербурженке пришлось судиться, чтобы доказать, что она жива. Об этом сообщило издание «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ФССП по городу.
Женщина узнала о своей «смерти» во время оплаты кредита. Ее сняли с регистрационного учета после того, как неизвестный показал свидетельство о смерти на ее имя. Позже на последнего завели уголовное дело.
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Женщина обратилась в прокуратуру за помощью. Суд она выиграла и вскоре получила новый паспорт.
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Санкт-Петербург
Суд
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