Происшествия 06 февраля 2023, 21:49 Жительница Перми сбила девочку, которая шла по пешеходному переходу

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ДТП произошло на бульваре Гагарина в Перми. Женщина сбила 12-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сообщество «ЧП и ДТП/Чрезвычайное происшествие/Пермь» в социальной сети «ВКонтакте».

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Авария случилась 4 февраля, сообщили в пресс-службе УМВД по Перми. За рулем автомобиля находилась 49-летняя местная жительница. Девочка получила травмы. Ее госпитализировали в медицинское учреждение, после чего назначили амбулаторное лечение. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.