Жительница Перми получила условный срок за избиения дочери

Жительница Перми получила три года условно за регулярные избиения несовершеннолетней дочери. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт регионального управления СКР.

По данным следствия, это происходило с июня по октябрь прошлого года.

«Находясь у себя в квартире, а также в квартире своей матери, из личной неприязни систематически наносила своей несовершеннолетней дочери, 2012 года рождения, побои, в том числе пряжкой ремня, причиняя потерпевшей физическую боль и психические страдания», — говорится на сайте.

Женщине назначили наказание в виде трех лет условного лишения свободы с испытательным сроком два года. На время расследования девочку отправили в государственное социальное учреждение.