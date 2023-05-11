Происшествия 11 мая 2023, 15:55 Жительница Перми едва не убила собутыльника ножом

Читать 360tv в

В Пермском крае правоохранители завели уголовное дело на 29-летнюю жительницу города Березники, которая едва не убила собутыльника ножом. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на СУ СК по региону.

По версии следствия, во время распития спиртных напитков ссора между знакомыми переросла в драку. Женщина схватила нож и ударила им мужчину в грудь. Пострадавшего своевременно доставили в больницу.

Реклама

На подозреваемую завели дело по статье «Покушение на убийство». Другие подробности инцидента выясняет полиция.