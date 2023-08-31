Происшествия 31 августа 2023, 14:24 Жительница Перми без водительских прав сбила пешехода и отделалась условным сроком

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Жительница Перми, которая не имела прав, сбила человека на пешеходном переходе. Ее приговорили к условному заключению. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт прокуратуры Пермского края.

Злоумышленница решила воспользоваться автомобилем своего родственника. Во время поездки она сбила человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу. После аварии 23-летняя девушка покинула место ДТП и не помогла пострадавшему. Пешеход получил травмы.

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Однако суд приговорил виновницу аварии к трем годам условного заключения.