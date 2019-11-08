Жительница Пензы с ребенком попала под колеса «Нивы»
Водитель отечественного автомобиля наехал на женщину с ребенком, которые переходили дорогу на улице Мира в Пензе. Об этом сообщил сайт «Пенза-Пресс».
Очевидцы рассказали о ДТП в соцсети «ВКонтакте». По их словам, авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. В пресс-службе ГИБДД уточнили, что за рулем автомобиля марки «Нива» находился 74-летний водитель. Он наехал на 49-летнюю женщину с ребенком.
Пострадавших доставили в больницу. Правоохранители начали проверку случившегося.