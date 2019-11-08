Жительница Пензы с ребенком попала под колеса «Нивы»

Очевидцы рассказали о ДТП в соцсети «ВКонтакте». По их словам, авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. В пресс-службе ГИБДД уточнили, что за рулем автомобиля марки «Нива» находился 74-летний водитель. Он наехал на 49-летнюю женщину с ребенком.

Пострадавших доставили в больницу. Правоохранители начали проверку случившегося.