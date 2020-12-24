24 декабря 2020, 15:07
Жительница Пензы ранила ножом своего отца
Жительницу Пензы признали виновной в причинении тяжкого вреда отцу. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.
По данным следствия, сначала женщина поссорилась с пьяной матерью. Потом вмешался отец, который попытался выгнать супругу с применением физической силы. После этого дочь ударила его ножом.
Она призналась в своем преступлении и раскаялась. Отец заявил, что простил ее. Женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно и обязали компенсировать расходы на лечение мужчины.