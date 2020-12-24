Жительница Пензы ранила ножом своего отца

По данным следствия, сначала женщина поссорилась с пьяной матерью. Потом вмешался отец, который попытался выгнать супругу с применением физической силы. После этого дочь ударила его ножом.

Она призналась в своем преступлении и раскаялась. Отец заявил, что простил ее. Женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно и обязали компенсировать расходы на лечение мужчины.