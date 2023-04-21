21 апреля 2023, 11:48
Жительница Пензы продала в Сети десятки фото обнаженной 11-летней дочери — СМИ
SHOT: жительницу Пензы заподозрили в торговле фотографиями обнаженной 11-летней дочери
Жительницу Пензы заподозрили в изготовлении порнографических изображений несовершеннолетних. По данным Telegram-канала SHOT, она торговала в Сети фотографиями обнаженной 11-летней дочери. Женщина успела продать 26 снимков.
Тридцативосьмилетняя горе-мать была безработной и решила заработать, демонстрируя фотографии своего ребенка извращенцам. Через некоторое время обо всем узнали полицейские.
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Женщина попала под уголовное дело. По данным канала, ей грозит до 10 лет лишения свободы. Пензенка признала вину. Пока ее заключили под домашний арест.Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что экс-сотрудника пермского отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции обвинили в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. По версии следствия, мужчина вел интимные переписки со школьницами на бесплатном сайте знакомстве «Мамба». Мужчина начал общаться с подростками во время пандемии. Он утверждает, что они якобы сами предлагали ему купить их откровенные фотографии, при этом он не знал, сколько им лет.
Уголовное дело
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