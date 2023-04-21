Происшествия 21 апреля 2023, 11:48 Жительница Пензы продала в Сети десятки фото обнаженной 11-летней дочери — СМИ SHOT: жительницу Пензы заподозрили в торговле фотографиями обнаженной 11-летней дочери

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Жительницу Пензы заподозрили в изготовлении порнографических изображений несовершеннолетних. По данным Telegram-канала SHOT, она торговала в Сети фотографиями обнаженной 11-летней дочери. Женщина успела продать 26 снимков.

Тридцативосьмилетняя горе-мать была безработной и решила заработать, демонстрируя фотографии своего ребенка извращенцам. Через некоторое время обо всем узнали полицейские.

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Женщина попала под уголовное дело. По данным канала, ей грозит до 10 лет лишения свободы. Пензенка признала вину. Пока ее заключили под домашний арест.