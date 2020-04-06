    06 апреля 2020, 12:47

    Жительница Пензы призналась в нападении с ножом на сожителя

    Ольга Ситникова

    Женщина из Пензы призналась, что ударила ножом сожителя в ходе конфликта. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».

    Пострадавшего госпитализировали из квартиры. Врачи диагностировали ему тяжелое ранение в области живота и заподозрили криминальную причину повреждения. Работники медицинского учреждения заявили о своих догадках в полицию.

    Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что перед происшествием потерпевший выпивал вместе с сожительницей, но между ними возникла ссора.

    «Пензячка взяла нож и вонзила его в сожителя. Женщина призналась в содеянном», — пояснили в пресс-службе УМВД по региону.

    Нападавшей грозит наказание сроком до десяти лет лишения свободы.