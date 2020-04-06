Жительница Пензы призналась в нападении с ножом на сожителя

Пострадавшего госпитализировали из квартиры. Врачи диагностировали ему тяжелое ранение в области живота и заподозрили криминальную причину повреждения. Работники медицинского учреждения заявили о своих догадках в полицию.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что перед происшествием потерпевший выпивал вместе с сожительницей, но между ними возникла ссора.

«Пензячка взяла нож и вонзила его в сожителя. Женщина призналась в содеянном», — пояснили в пресс-службе УМВД по региону.

Нападавшей грозит наказание сроком до десяти лет лишения свободы.