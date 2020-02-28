28 февраля 2020, 13:48
Жительница Пензы преследовала пьяного водителя до приезда полиции
Женщина из Пензы позвонила в полицию и сообщила о водителе «Нивы», который сильно нарушал ПДД: выезжал на встречную полосу и врезался в дорожное ограждение. После этого она последовала за нарушителем на своей машине, вскоре его задержала полиция. Водитель оказался пьян. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу областного МВД.
Мужчине грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Правоохранители призвали горожан сообщать в полицию о грубых нарушениях ПДД.