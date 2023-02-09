Происшествия 09 февраля 2023, 15:54 Жительница Пензы порезала ножом руку возлюбленного во время ссоры

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В Пензе в ходе бытового конфликта женщина схватила нож и порезала левую руку своему возлюбленному. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс» со ссылкой на пензенское управление Росгвардии.

По предварительным данным, росгвардейцам поступило сообщение из полиции о бытовом конфликте в одной из квартир дома по улице Ульяновской. Прибыв на место, группа задержания узнала от мужчины, что его возлюбленная изрезала ему левую руку.

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Отмечается, что девушку задержали и передали сотрудникам полиции.

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