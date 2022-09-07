Жительница Пензы хотела напугать мужа ножом и зарезала его | 360°

Происшествия 07 сентября 2022, 13:06 Поделиться Telegram

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Viber Жительница Пензы хотела напугать мужа ножом и зарезала его

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В Пензе суд приговорил местную жительницу к шести годам колонии общего режима за убийство супруга. Об этом написало ИА «Пенза-пресс».

По данным следствия, инцидент произошел еще 29 мая этого года. Женщина в состоянии алкогольного опьянения поспорила с мужем, а затем схватила нож и ударила им в грудь мужчины. Потерпевший от полученной раны скончался на месте.

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Во время допроса женщина рассказала, что лишь хотела припугнуть супруга, но не рассчитала силы.

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У обвиняемой остался 16-летний сын, которым сейчас будут заниматься органы опеки.

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