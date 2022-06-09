Жительница Пензенской области травмировалась из-за резкого торможения автобуса

Жительница города Кузнецка Пензенской области травмировалась во время поездки на автобусе. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

Ситуация произошла 7 июня. Около восьми утра женщина ехала в общественном транспорте по улице Правды. В какой-то момент автобус резко затормозил. Из-за этого женщина упала и получила травму.

На место происшествия прибыли врачи. Они госпитализировали пострадавшую. Сотрудники органов организовали проверку случившегося.