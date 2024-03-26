26 марта 2024, 18:08
Жительница Пензенской области попала под уголовное дело за поджог машины возлюбленного
В Пензенской области следствие завело уголовное дело на 20-летнюю жительницу Нижнеломовского района, которая обвиняется в поджоге автомобиля своего возлюбленного. Об этом написала «Пенза-пресс».
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, девушка решила отомстить молодому человеку, так как он изъявил желание прекратить с ней отношения. Она купила легковоспламеняющуюся жидкость и подожгла машину.
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Теперь обвиняемой может грозить до пяти лет лишения свободы.
Уголовное дело
Пенза
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