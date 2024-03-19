19 марта 2024, 13:04
Жительница Пензенской области погибла в пожаре в трехкомнатной квартире
В Городищенском районе накануне горела трехкомнатная квартира, один человек погиб. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на ГУ МЧС по Пензенской области.
Огонь распространился на 20 квадратных метрах. Силами семи пожарных и трех спецмашин пожар удалось потушить. При разборе сотрудники МЧС обнаружили тело 64-летней женщины. Устанавливаются причины пожара и смерти пенсионерки, назначена проверка.
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