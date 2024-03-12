12 марта 2024, 15:01
Жительница Пензенской области написала ложный донос на обидчика и попала под уголовное дело
В Пачелмском районе Пензенской области в отдел полиции обратилась местная жительница, написав заявление о краже. Она сообщила, что якобы ее знакомый украл у нее 100 тысяч рублей, рассказала «Пенза-пресс».
Следствие выяснило, что женщина решила таким образом отомстить приятелю, с которым она поссорилась во время распития спиртных напитков. Мужчина попросил свою знакомую уйти, а та не хотела покидать дом.
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Теперь пензячке может грозить до двух лет тюрьмы за ложный донос.
Пенза
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