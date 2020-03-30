30 марта 2020, 16:56
Жительница Пензенской области напала на работника ПДН
Жительницу Колышлейского района Пензенской области осудили за нападение на представителя власти. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Инспектор по делам несовершеннолетних (ПДН) пришла к жительнице поселка сообщить, что та должна дать объяснения.
«Возмутившись законными требованиями сотрудника полиции, женщина побила ее, а затем толкнула в грудь», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В суде женщина раскаялась в содеянном. Ей назначили штраф в 10 000 рублей. Приговор вступил в силу.