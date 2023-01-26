Происшествия 26 января 2023, 17:42 Жительница Орска стала жертвой мошенничества, желая приобрести сапоги

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Мошенники обманули 40-летнюю жительницу Орска на 13 тысяч рублей, притворившись продавцами обуви. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Оренбургской области.

Пострадавшая нашла в интернете объявление о продаже швейцарской обуви. Она написала продавцу и рассказала, что хотела бы приобрести две пары. Женщина отправила злоумышленникам 13 тысяч рублей, однако товара так и не дождалась.

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Пострадавшая обратилась в полицию, когда поняла, что ее обманули. Сотрудники органов возбудили уголовное дело.