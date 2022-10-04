Жительница Оренбургской области случайно прострелила себе руку | 360°

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Жительница Оренбургской области случайно прострелила себе руку

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Жительница села Константиновка Шарлыкского района Оренбургской области случайно прострелила свою руку из пневматического пистолета. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на региональный МВД.

Девушка попала в больницу с ранениями руки. Она рассказала, что во время уборки нашла травматический пистолет, который ранее приобретала для борьбы с птицами. Девушка взяла оружие и случайно прострелила свою руку.

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«Она обратилась в больницу, где ей оказали помощь и отправили домой», — отметили в ведомстве.

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