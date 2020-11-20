20 ноября 2020, 10:26
Жительница Оренбурга отправится в колонию-поселение из-за поджога чужой квартиры
В Оренбурге суд вынес приговор в отношении 31-летней местной жительницы, которую обвинили в том, что она совершила умышленный поджог арендованной квартиры.
Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Дзержинского района Оренбурга, инцидент произошел в июле прошлого года. Жительница Оренбурга вместе со знакомым на сутки сняла квартиру, в которой пара устроила пирушку с алкоголем.
Когда мужчина, устав от «праздника», протрезвел и ушел, оставшаяся одна в съемной квартире подруга решила ему отомстить с помощью поджога квартиры.
Согласно приговору суда женщина ближайшие полтора года проведет в колонии-поселении. Также ей придется выплатить хозяевам квартиры 316 тысяч 884 рубля за причиненный жилью ущерб.
Приговор в законную силу пока не вступил.