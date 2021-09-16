Жительница Омской области попала в реанимацию после взрыва газа в частном доме

Взрыв газа произошел в частном доме города Тара из-за утечки из 50-литрового газового баллона. Взрывная волна разрушила здание. Как сообщила пресс-служба омского главка МЧС, из-под завалов вытащили двух человек.

Источник фото: ГУ МЧС России по Омской области

РИА «Новости» со ссылкой на Министерство здравоохранения Омской области сообщило, что в результате взрыва газа пострадала семейная пара.

«Состояние спасенного пожарными мужчины врачи оценивают как удовлетворительное. Его жена находится в реанимации в тяжелом состоянии», — сообщили в пресс-службе ведомства.

При разборе завалов дома спасатели обнаружили два газовых баллона, у одного из которых были признаки утечки.