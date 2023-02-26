Происшествия 26 февраля 2023, 12:45 Жительница Омской области подавилась блинами и умерла — СМИ «Инцидент Омск»: 38-летняя женщина умерла во время конкурса по поеданию блинов "ВКонтакте"

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Празднование Масленицы трагически закончилось для 38-летней жительницы Омской области. Во время конкурса по поеданию блинов в санатории «Коммунальник» женщина подавилась и умерла, сообщила группа «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

Постояльцы отдыхали в санатории, после чего решили посоревноваться в поедании блинов. Одна из участниц, 38-летняя жительница области, подавилась, но другие отдыхающие помочь ей не смогли. По информации издания, на мероприятии не было бригады медиков, поэтому пришлось вызывать скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть женщины.

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По данным Telegram-канала «Плохие новости 18+», в санатории все же был дежурный врач, но он не смог реанимировать жительницу Омской области.

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«Она подавилась одним из блинов. Впрочем, это женщину не остановило — она решила доесть всю тарелку, а затем вдруг посинела и начала задыхаться», — рассказал изданию один из очевидцев случившегося.

В правоохранительных органах РИА «Новости» подтвердили информацию. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Похожий случай произошел в Москве два года назад. Тогда подавилась блином и умерла девочка из одного из городских детских домов.