Жительница Омска украла инвалидную коляску у ребенка с ДЦП. Теперь ее ждет суд

В суд Ленинского района Омска ушло уголовное дело с утвержденным в отношении 44-летней местной жительницы обвинительным заключением. Ее обвиняют в том, что она украла инвалидную коляску у ребенка, больного ДЦП.

Как сообщает gorod55.ru со ссылкой на прокуратуру региона, в ночь с 28 на 29 августа женщина заметила стоящую в подъезде дома инвалидную коляску и забрала ее себе. Спустя какое-то время она ее выкинула. Подобравшие коляску неизвестные люди разобрали ее на части.

Кража коляски стала настоящей проблемой для семьи, в которой воспитывается ребенок с диагнозом «детский церебральный паралич». Она была предоставлена благотворительным фондом матери ребенка, так как покупка такой техники была ей не по карману.

Сейчас работники прокуратуры контролируют, оказывается ли необходимая помощь больному ребенку. Кроме того, ведомством приняты меры, чтобы ему была предоставлена новая инвалидная коляска.