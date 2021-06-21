Жительница Омска сбежала с места аварии, оставив гореть свою машину

В Омске полиция задержала женщину, которая врезавшись в стену на машине, сбежала с места аварии, оставив свой автомобиль гореть.

Как сообщил gorod55.ru со ссылкой на информацию УМВД по региону, 33-летняя женщина за рулем Lifan не справилась с управлением, и машина въехала в железобетонную стену.

От удара автомобиль загорелся. Перепуганная женщина бросила его и сбежала с места аварии, хотя в салоне машины находилась 18-летняя девушка. Она была госпитализирована с травмами.

Женщину-водителя быстро разыскали полицейские и задержали. Сейчас они устанавливают обстоятельства ДТП.