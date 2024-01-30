Происшествия 30 января 2024, 13:06 Жительница Омска предстанет перед судом в Кургане за убийство 21-летней давности

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Правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жительницы Омска. Ее обвиняют в убийстве 21-летней давности. Преступление было совершено на территории Кургана, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные регионального СУ СК РФ.

Согласно информации ведомства, в октябре 2002 года фигурантка задушила знакомого металлической цепью. Мужчина не мог оказать сопротивление, так как ранее подвергся нападению со стороны товарищей.

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Впоследствии злоумышленница вернулась в родной город, однако ее удалось задержать. Вскоре женщина предстанет перед судом.