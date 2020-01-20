Жительница Омска погибла в огне

Инцидент произошел 19 января. Прохожие увидели клубы дыма из коллектора и вызвали пожарных. На месте обнаружили тело 62-летней женщины. Сотрудники МЧС спасли вторую женщину, которая получила сильные ожоги и была госпитализирована.

Медики оценивают состояние 31-летней пациентки как крайне тяжелое. Она получила ожоги 55% тела.

В тушении пожара участвовали две спецмашины и 10 сотрудников МЧС.