    20 января 2020, 16:51

    Жительница Омска погибла в огне

    Редакция сайта 360°

    В Омске две женщины без определенного места жительства, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, развели костер в коллекторе теплотрассы. Эти действия привели к пожару, в котором погибла одна из них, сообщило издание gorod55.ru.

    Инцидент произошел 19 января. Прохожие увидели клубы дыма из коллектора и вызвали пожарных. На месте обнаружили тело 62-летней женщины. Сотрудники МЧС спасли вторую женщину, которая получила сильные ожоги и была госпитализирована.

    Медики оценивают состояние 31-летней пациентки как крайне тяжелое. Она получила ожоги 55% тела.

    В тушении пожара участвовали две спецмашины и 10 сотрудников МЧС.