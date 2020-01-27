27 января 2020, 18:48
Жительница Омска из религиозных побуждений отказывалась лечить тяжелобольную дочь
В прокуратуру Советского округа Омска из медицинского учреждения поступило сообщение о нарушении прав и законных интересов 14-летней девочки. Она была под наблюдением врачей из-за белково-энергетической недостаточности. От госпитализации мать девочки отказалась по религиозным мотивам, сообщил gorod55.ru.
Также женщина не пускала в дом врача-педиатра. В декабре прошлого года при содействии сотрудников правоохранительных органов девочку госпитализировали. Но проводить диагностику и лечение для того, чтобы спасти ребенка, ее мать отказалась. Она сослалась на то, что не доверяет врачам.
По заключению врачебной комиссии, отказ от лечения создает угрозу жизни и здоровью несовершеннолетней. Прокуратура обратилась в суд с требованием о признании незаконным отказа матери и разрешении больнице обследовать и лечить девочку. Требования прокуратуры были удовлетворены, девочку забрали медики.