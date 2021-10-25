Жительница Омска и двое детей пострадали в аварии

В Омске произошла авария, в результате которой пострадала местная жительница и двое детей. Об этом сообщил сайт Gorod55.ru.

По данным издания, З7-летний водитель Daewoo Nexia не уступил дорогу другой машине и допустил столкновение. Травмы получили женщина и двое детей. Их доставили в больницу. Выяснилось, что водитель иномарки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении возбуждено административное дело за отказ проходить медицинское освидетельствование.