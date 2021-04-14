Жительница Новосибирска умерла после катания на тюбинге

Женщина из Новосибирска умерла после катания на тюбинге в Шерегеше. Она вылетела с трассы и была серьезно травмирована. Позже она умерла в медицинском учреждении. Об этом рассказал «Царьград».

Утром 13 апреля женщина пошла вместе с товарищем кататься с горы Зеленая в спортивно-туристическом комплексе «Шерегеш». Мужчина арендовал для нее тюбинг. Женщина проехалась по трассе, которая не была приспособлена для спусков.

Через какое-то время, когда мужчина понял, что его спутницы долго нет, он забил тревогу и начал искать женщину вместе с работающими в комплексе сотрудниками. Вскоре тело женщины нашли возле небольшой металлической хозпостройки вдали от трассы.

Медики доставили пострадавшую в больницу, где она скончалась от полученных травм, сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области-Кузбассу. СК разбирается в случившемся.