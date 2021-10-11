Жительница Новосибирска спрятала тело своего ребенка в шкафу

Жительница Октябрьского района Новосибирска спрятала тело недоношенного младенца в шкафу. Об этом сообщило НГС со ссылкой на источник.

Полицейские обнаружили тело ребенка, которому на вид было пять-шесть месяцев внутриутробного развития. 27-летняя женщина рассказала, что несколько дней назад пережила выкидыш и планировала похоронить тело. До этого она спрятала тело малыша в шкаф.

Женщина не стояла на учете в женской консультации по беременности. На данный момент следователи проводят проверку, передал «Царьград».