11 октября 2021, 17:19
Жительница Новосибирска спрятала тело своего ребенка в шкафу
Женщина спрятала тело недоношенного ребенка в шкафу, чтобы после похоронить
Жительница Октябрьского района Новосибирска спрятала тело недоношенного младенца в шкафу. Об этом сообщило НГС со ссылкой на источник.
Полицейские обнаружили тело ребенка, которому на вид было пять-шесть месяцев внутриутробного развития. 27-летняя женщина рассказала, что несколько дней назад пережила выкидыш и планировала похоронить тело. До этого она спрятала тело малыша в шкаф.
Женщина не стояла на учете в женской консультации по беременности. На данный момент следователи проводят проверку, передал «Царьград».