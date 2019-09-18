Жительница Новосибирска с ребенком упала в яму с кипятком. Мэрия взяла дело под контроль
Мать с двухлетним ребенком провалились в яму с кипятком в центре Новосибирска. В пресс-службе мэрии города заявили, что глава города взял дело под личный контроль. Об этом сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».
Очевидцы рассказали, что тротуар разошелся под ногами пострадавшей. Женщину и малыша доставили в ожоговый центр.
«Данный участок теплотрассы не введен в эксплуатацию, и горячий воды там находиться не должно. Соответственно, оценку, почему теплоноситель там был, должны дать правоохранительные органы. Надзор за строительством осуществляет инспекция госстройнадзора Новосибирской области, ну, а мэрия Новосибирска, со своей стороны, конечно, будет держать ситуацию на контроле», — сказали в городской администрации.
В ведомстве добавили, что делом также занимаются правоохранители и следователи.