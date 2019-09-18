Жительница Новосибирска с ребенком упала в яму с кипятком. Мэрия взяла дело под контроль

Очевидцы рассказали, что тротуар разошелся под ногами пострадавшей. Женщину и малыша доставили в ожоговый центр.

«Данный участок теплотрассы не введен в эксплуатацию, и горячий воды там находиться не должно. Соответственно, оценку, почему теплоноситель там был, должны дать правоохранительные органы. Надзор за строительством осуществляет инспекция госстройнадзора Новосибирской области, ну, а мэрия Новосибирска, со своей стороны, конечно, будет держать ситуацию на контроле», — сказали в городской администрации.

В ведомстве добавили, что делом также занимаются правоохранители и следователи.