Жительница Новосибирска решила заступиться за дочь и избила девочек-подростков

Жительница Новосибирска избила двух девочек-подростков железным прутом. Причиной этого послужила месть за избитую дочь. О случившемся сообщил сайт kp.ru.

Ситуация произошла в селе Овчинниково Новосибирской области. На остановке сидели две девочки 15-ти и 16-ти лет. К ним присоединилась еще одна девочка 17-ти лет. В итоге между ними завязался конфликт, который перерос в драку между 16-летней и 17-летней.

Затем старшая девочка, по данным издания, пожаловалась на произошедшее маме, а она уже решила самостоятельно разобраться с подростками. Женщина приехала на остановку и избила двух девочек (в том числе младшую, которая в драке не участвовала) железным прутом, передали «Дни.ру».

Девочки получили множество травм. Их родители написали заявление в полицию.