Жительница Новосибирска рассказала, почему подралась с кондуктором в автобусе

Отмечается, что 9 января 17-летняя старшеклассница поехала в гости. Она взяла с собой справку школьника на бесплатный проезд в новогодние праздники. Также у девушки была при себе банковская карта.

«Дочке сказали, что справка не действует. Автобус не муниципальный, да и то мы это позже узнали. Тогда Катя решила рассчитаться безналом, но кондуктор даже не дала ей воспользоваться им. У меня ребенок весит 40 килограммов, а эта женщина ее за шкирку просто вытолкала из транспорта», — поделилась мать пострадавшей.

Она отметила, что на улице был сильный ветер и 24 градуса мороза. После произошедшего девочка в слезах позвонила маме. Елена была шокирована поступком кондуктора. Рассчитав время прибытия транспорта, женщина вышла на остановку. Сперва разговор шел на повышенных тонах, позже завязалась драка.

«Жалко, что у нас только драки снимают, а как детей из автобусов вышвыривают — нет», — подытожила мать школьницы.

Елена заявила, что не оставит инцидент без внимания. Женщина обратилась с заявлением к перевозчику и написала обращение в администрацию города.