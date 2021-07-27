Жительница Новокузнецка поймала ребенка, выпавшего из окна. Видео

В Новокузнецке женщина поймала полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна. Родители в этот момент были дома и занимались домашними делами.

На видео, которое появилось в соцсетях, заметно, как женщина подбежала к дому и поймала ребенка. После чего она дождалась, когда его забрали родители.

По сообщению портала A42.ru, женщина увидела ребенка в окне и успела подбежать и поймать его. В этот момент к окну подбежали его родители, они услышали крик ребенка.

Прибывшие по сигналу медики диагностировали у ребенка незначительные ушибы.

«Семья спасенного малыша выражает благодарность неизвестной горожанке, которая благодаря своей внимательности и неравнодушию предотвратила возможную трагедию», — сообщили изданию в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полиция начала поиски женщина. По данным Telegram-канала Life Shot, героиню уже нашли.