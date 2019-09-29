Жительница Новой Москвы попала под комбайн

Врачи ампутировали женщине руку и ногу. Других подробностей не приводится.

Поселение Щаповское входит в состав Троицкого административного округа Москвы и включает 18 населенных пунктов. Административным центром является поселок Щапово.

Британка сгнила заживо из-за неопрятного мужа Подробнее

До 1 июля 2012 года поседение входило в состав Подольского муниципального района Подмосковья, затем отошло к Москве.

Ранее стадо известно о том, что в Москве спасли пациентку с волчанкой. Заболевание поразило практически все органы пострадавшей.

Пациентку доставили в больницу с подозрением на пневмонию. Однако заболевание также поразило кожу, легкие, почки, печень и суставы больной. Кроме того у нее воспалились серозные оболочки плевры, перикарда и брюшины. Спустя две недели состояние женщины стабилизировалось.