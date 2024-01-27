Происшествия 27 января 2024, 16:48 Жительница Новой Каховки пострадала при атаке ВСУ с дронов Сальдо: ВСУ атаковали Новую Каховку дронами, пострадала женщина Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо

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ВСУ атаковали дронами Новую Каховку в Херсонской области. Пострадала 70-летняя женщина, ее жизнь вне опасности, сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

«Били по гражданским объектам: по магазинам, жилым домам, объектам инфраструктуры. На улице Первомайской повреждено несколько единиц общественного и личного транспорта», — рассказал губернатор.

Telegram-канал губернатор Херсонской области Владимира Сальдо

Пострадавшей пожилой женщине оказали всю необходимую медпомощь. Ее ранило в ногу. Сведения о других пострадавших уточняются.

В течение дня 27 января украинские боевики также били по Донецку и Горловке. По информации представительства ДНР в СЦКК, Донецк к 16:40 попал под удар пять раз, Горловка — три. В 13:40 и 16:20 на столицу ДНР обрушили с беспилотника взрывоопасные предметы. В основном же украинские вооруженные силы использовали для ударов снаряды натовского калибра — 155 миллиметров. Один раз, ночью, на Горловку обрушили кассетный боеприпас.