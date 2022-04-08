Жительница Нового Уренгоя передала мошеннику данные банковской карты и потеряла 77 тысяч

Мошенники похитили с карты жительницы Нового Уренгоя 77 тысяч рублей после того, как она передала им свои данные. Об этом рассказало «Ямал-Медиа».

Женщина продавала в интернете автомобильные колеса. К ней обратился «покупатель», который под предлогом оплаты вынудил ее сообщить данные карты, включая секретный код. После этого мошенник снял более 77 тысяч рублей с карты жертвы. Возбуждено уголовное дело.