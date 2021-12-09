Жительница Нижней Туры сообщила об угоне авто со штрафстоянки

Об угоне машины ВАЗ-2112 со штрафстоянки ГИБДД сообщила жительница Нижней Туры. Но далеко преступнику уехать не удалось, поскольку он снес забор и увяз в мелком болоте.

Девушка рассказала, что пришла на штрафстоянку за автомобилем. Но ключей в нем не оказалось, а капот был вскрытым. Также она обнаружила множество царапин и повреждение лобового стекла. Пострадавшая выразила недоумение, почему охранник отдал ключи незнакомцу по его просьбе, пишет tagilcity.ru.