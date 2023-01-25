Происшествия 25 января 2023, 17:45 Жительница Нижнего Тагила пострадала из-за загоревшегося обогревателя

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Серьезный пожар произошел в Нижнем Тагиле. Там в частном доме на улице Гоголя загорелся обогреватель. Хозяйка жилища попыталась потушить прибор и получила травмы. Об этом сообщил tagilcity.ru со ссылкой на Отдел надзорной деятельности.

Информация о возгорании поступила 24 января. Утром женщина услышала треск в коридоре. Выяснилось, что там загорелся электрический обогреватель. Хозяйка дома попыталась самостоятельно потушить огонь, но вместо этого заработала ожоги 10% тела, а также отравилась угарным газом. Ее доставили в Демидовскую городскую больницу.