Жительница Нижнего Новгорода стала жертвой мошенничества | 360°

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Жительница Нижнего Новгорода стала жертвой мошенничества

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В Нижнем Новгороде за помощью к правоохранителям обратилась местная жительница, которая заявила, что пострадала от рук мошенницы. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональное МВД.

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Пострадавшая рассказала, что пострадала от рук своей 51-летней знакомой, которая представлялась сотрудницей различных ведомств. По словам женщины, эта знакомая убедила ее оформить три кредита, чтобы положить деньги на «платиновый» счет с наиболее высоким процентом, который якобы ей принадлежал. Получив деньги, подозреваемая перестала выходить на связь. Ее задержали в Москве, где она жила.

Уголовное дело

Мошенничество

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