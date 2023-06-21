Происшествия 21 июня 2023, 15:04 Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась на домогательства мужчины в маршрутке

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В Нижнем Новгороде пассажирка общественного транспорта пожаловалась на домогательства со стороны неизвестного мужчины. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на соцсети.

По словам матери потерпевшей, местный житель просунул руку через сидение, после чего начал трогать ее дочь.

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Девушка сразу же встала со своего места, она успела сфотографировать неизвестного. Мужчина после этого сразу же выбежал из маршрутки.