Происшествия 06 февраля 2023, 17:34 Жительница Нижнего Новгорода, получившая травмы в ДТП в Таиланде, вернулась домой

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Жительница Нижегородской области, которая попала в серьезное ДТП на острове Самуи в Таиланде, вернулась домой. Теперь девушке предстоит пройти лечение в Приволжском окружном медицинском центре. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на сообщение родственницы пострадавшей.

Пострадавшая вместе со своим молодым человеком решила покататься на мотоцикле, однако пара попала в аварию. В результате мужчина погиб, а девушка получила серьезные травмы и впала в кому. Ее госпитализировали в реанимацию Bangkok Samui Hospital. Теперь родственникам придется заплатить большие средства за лечение в таиландской больнице.

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Накануне пострадавшую перевезли в Нижний Новгород. В ближайшее время врачи планируют провести несколько операций.

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