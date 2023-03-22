Происшествия 22 марта 2023, 15:46 Жительница Нижнего Новгорода перевела мошеннику 4,5 миллиона рублей

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Жертвой мошеннических действий стала жительница Нижнего Новгорода, которая желала заработать на рынке ценных бумаг. Женщина перевела злоумышленнику 4,5 миллионов рублей, сообщило НИА «Нижний Новгород».

Местная жительница начала общаться с мужчиной на сайте знакомств, он предложил ей подзаработать на сделках с ценными бумагами.

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В течение нескольких месяцев ни о чем не подозревавшая женщина переводила мужчине деньги. В общей сумме мошенник получил от нее 4,5 миллиона рублей.

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