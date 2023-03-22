22 марта 2023, 15:46
Жительница Нижнего Новгорода перевела мошеннику 4,5 миллиона рублей
Жертвой мошеннических действий стала жительница Нижнего Новгорода, которая желала заработать на рынке ценных бумаг. Женщина перевела злоумышленнику 4,5 миллионов рублей, сообщило НИА «Нижний Новгород».
Местная жительница начала общаться с мужчиной на сайте знакомств, он предложил ей подзаработать на сделках с ценными бумагами.
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В течение нескольких месяцев ни о чем не подозревавшая женщина переводила мужчине деньги. В общей сумме мошенник получил от нее 4,5 миллиона рублей.
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Мошенничество
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