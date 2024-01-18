Происшествия 18 января 2024, 12:36 Жительница Нижнего Новгорода отдала мошенникам почти 40 тысяч рублей при покупке ноутбука онлайн

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Мошенники обманули жительницу Нижнего Новгорода при покупке ноутбука онлайн. Девушка отдала им 38 тысяч рублей, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, потерпевшей на электронную почту пришло письмо от якобы крупного магазина электроники с акционными предложениями. Девушка ввела данные банковской карты, с которой списались средства.

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Отмечается, что злоумышленники похитили деньги через сайт-дублер, по факту мошенничества возбудили уголовное дело.