18 января 2024, 12:36
Жительница Нижнего Новгорода отдала мошенникам почти 40 тысяч рублей при покупке ноутбука онлайн
Мошенники обманули жительницу Нижнего Новгорода при покупке ноутбука онлайн. Девушка отдала им 38 тысяч рублей, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
По данным ведомства, потерпевшей на электронную почту пришло письмо от якобы крупного магазина электроники с акционными предложениями. Девушка ввела данные банковской карты, с которой списались средства.
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Отмечается, что злоумышленники похитили деньги через сайт-дублер, по факту мошенничества возбудили уголовное дело.
Мошенничество
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