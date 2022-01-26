Жительница Нижнего Новгорода обвинила пенсионерку в попытке похищения ребенка

Жительница Нижнего Новгорода в соцсетях обвинила пожилую женщину в том, что она, якобы, хотела похитить ее ребенка. Как сообщает newsnn.ru, такой вывод мама малыша сделала после того, как, по ее словам, возле школы № 59 на Автозаводе пожилая женщина пыталась утащить ее ребенка, который плакал.

А еще она вызывала полицию и утверждала, что ребенок подвергается избиению на улице неадекватной матерью. Хотя, как говорит автор поста, ребенок заплакал сильно именно после того, как его пыталась забрать пенсионерка.

Но та, в свою очередь, заявила, что попыталась только успокоить ребенка, который впал в истерику.

В комментариях горожане оказались на стороне женщины, считая, что она правильно сделала, попытавшись успокоить ребенка. Поскольку мамы часто не видят, что происходит с ребенком, уткнувшись в телефон. Другие же засомневались, что пожилая женщина будет похищать детей.