Эксклюзив 25 января 2023, 15:35 Жительница Нижнего Новгорода набросилась на ребенка из-за вызова лифта на другой этаж Мама мальчика из Нижнего Новгорода: сын в шоке после нападения на него женщины в лифте

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Жительница одного из домов Нижнего Новгорода напала на ребенка в лифте. Она вышла из себя, потому что торопилась и собиралась подняться на 13-й этаж, а мальчик вызвал подъемник на первый. Мама школьника Валентина Микаелян заявила «360», что он очень подавлен. Семья написала заявление в полицию.

«Он пришел домой со слезами, с красным лицом, исцарапанный, испуганный. Сказал, что на него напала и избила какая-то девушка», — рассказала Микаелян.

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После этого мама пошла искать обидчицу. Ее местоположение удалось определить с помощью камер видеонаблюдения.

«Были в травмпункте, зафиксировали побои на лице, которые она нанесла», — добавила Микаелян.

По ее словам, сын получил ушиб легких тканей лица. Лицо было исцарапано — под глазом, на щеке. Мама написала заявление в полицию.

«У ребенка был шок, он был очень подавлен. Она угрожала, что заберет к себе в квартиру. Реакция у ребенка была ужасная», — отметила собеседница «360».

Через какое-то время ее в соцсетях нашла напавшая на ребенка соседка. Она написала, что мальчик нагрубил ей, а она не хотела его бить, извинялась. Женщина добавила, что у нее проблемы в семье.

Микаелян заявила, что эта женщина ехала с третьего этажа на 13-й и очень торопилась. Она разозлилась, когда лифт остановился на первом этаже, нападавшая даже нажала на кнопку, чтобы двери не открывались, но они открылись и ребенок вошел.

По данным Telegram-канала Ni Mash, случай произошел в одной из многоэтажек на Южном бульваре города.