Происшествия 05 июля 2023, 14:05 Жительница Нижнего Новгорода на машине врезалась в толпу пешеходов

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ДТП произошло на Рождественской улице в Нижнем Новгороде. Там водительница врезалась в толпу пешеходов. Об этом сообщил Newsnn.ru со ссылкой на данные областного УГИБДД.

Авария случилась вечером 4 июля. Женщина случайно перепутала педали газа и тормоза и врезалась в четырех человек. Среди них были женщины 53 и 54 лет, а также дети восьми и 11 лет.

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Врачи осмотрели пострадавших на месте происшествия. Они не получили серьезных травм, так что госпитализация не понадобилась.