Эксклюзив 02 февраля 2023, 14:36 Жительница Нижнего Новгорода избила мужа, переехала его и разбила машины у дома Очевидцы пьяной разборки заявили о шести разбитых машинах во дворе дома в Нижнем Новгороде

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Жительница Нижнего Новгорода избила мужа и переехала его на машине в Нижнем Новгороде. Ее соседи рассказали в беседе с «360», что всего нетрезвая женщина повредила шесть припаркованных у дома автомобилей.

«Какая-то пьяная ездила, задевала машины. Она мужу мстила», — отметила свидетельница происшествия.

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По ее словам, ночью сработала сигнализация автомобиля, но семья этого не услышала. Подойдя к машине утром, ее владельцы увидели разбитый бампер.

«Ребенка стали отвозить в садик, вышли и увидели, что машина одна в кювете, другие разбиты. Обратились в ГИБДД, там сказали, что инспекция выезжала на место, все зафиксировано. Всего женщина за рулем повредила шесть машин. Любовница звонила и сказала, что муж автоледи — бизнесмен. Пусть возмещает ущерб», — сказала соседка.

Скандал между супругами, в котором, по словам соседей, замешана любовница, произошел в ночь на 2 февраля.

В итоге под колеса автомобиля, которым управляла женщина, попали двое мужчин, сообщил Telegram-канал Ni Mash, не уточнив состояние потерпевших.